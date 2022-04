Anzeige

WWE RAW nach WrestleMania: Cody Rhodes vergießt Tränen, rätselhaftes Ende WWE-Rückkehrer mit Tränen-Auftritt

Diese große Enthüllung bringt die WWE-Fans zum Toben

Marcus Hinselmann, Martin Hoffmann

Beim ersten WWE Monday Night RAW nach WrestleMania gibt es diverse Comebacks und Überraschungen - im Zentrum aber steht ein emotionaler Auftritt von Cody Rhodes.

Es war ein Termin, auf den WWE-Fans drei Jahre gewartet hatten: „RAW after Mania“, die traditionell vollgepackte erste TV-Show nach WrestleMania, fand erstmals seit 2019 wieder vor Zuschauern statt.

Die Fans im American Airlines Center in Dallas erwarteten Überraschungen, Comebacks, Debüts, Titelwechsel, große Momente - und bekamen von allem etwas. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Anzeige

Die größten Momente jedoch waren die, die anknüpften an die noch größeren Momente, die die 38. Ausgabe der Megaveranstaltung an den beiden Tagen zuvor geboten hatte.

undefined

Der zu WWE zurückkehrende Cody Rhodes ließ seinem groß inszenierten Comeback im Dallas-Cowboys-Stadion einen emotionalen und tränenreichen Auftritt folgen, der seinen Topstar-Anspruch weiter untermauerte - während der neue, anscheinend verletzte Doppel-Champion Roman Reigns die Sendung nach seinem Sieg über Brock Lesnar mit einem rätselhaften Cliffhanger beschloss.

Rückkehrer Cody Rhodes mit emotionalem Auftritt

Rhodes eröffnete die Show mit mit einem Superstar-Einzug inklusive Feuerwerk. Er wandte sich danach an die Fans und wiederholte einige der Dinge, die er zuvor schon in Medien-Interviews gesagt hatte: Dass er einen „mehrjährigen Vertrag“ bei WWE unterschrieben hätte und dass ihm der Wechsel zurück von der von ihm mitgegründeten Liga AEW leichter gefallen wäre, als viele denken würden.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Der „American Nightmare“ würdigte seinen Auftaktgegner Seth Rollins und kam dann auf sein großes Ziel zu sprechen: Er präsentierte ein Bild seines 2015 verstorbenen Vaters Dusty Rhodes, aufgenommen 1977 im New Yorker Madison Square Garden.

Es zeigte den „American Dream“ mit dem Titelgürtel der damaligen WWWF. Cody erklärte, dass der Gürtel auch in seinem Elternhaus hing - und dass ihm lange nicht klar gewesen wäre, dass sein Papa denselben Titel gehalten hätte wie Hulk Hogan, der Undertaker, Shawn Michaels, Triple H.

Anzeige

Dusty hätte ihn dann irgendwann aufgeklärt, dass Dusty den Titel auch nie offiziell gehalten hätte - das Foto wurde aufgenommen, nachdem Dusty den damaligen Champion „Superstar“ Billy Graham durch Auszählen besiegte und dann mit dem Gürtel posierte. Cody brach in Tränen aus, als er wiedergab, wie Dusty ihn damals aufklärte und dabei gütig anblickte, „mit denselben Augen wie Liberty“ - seine im vergangenen Jahr geborene Tochter.

undefined

Cody will WWE-Champion werden - für Vater Dusty

Cody erklärte, dass es immer sein Lebenstraum gewesen wäre, diese Scharte der Familie auszuwetzen: Dass er für seinen Vater den Titel erringen wollte, den der „Son of a Plumber“ - der seine größte Zeit beim früheren Konkurrenten Crockett/WCW und in anderen Ligen hatte - nie halten durfte.

Als Cody WWE 2016 nach zehn Jahren verlassen hätte, schien diese Chance vertan, nun hätte er gemerkt: Sie sei noch da. Und er werde sie nutzen - für seine Familie, für sich, für die Fans, für den „American Dream“ Dusty Rhodes.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

Während die Fans zustimmend „You can do it“ riefen, wurde das Segment mit einem weiteren Auftritt von Mania-Gegner Rollins beschlossen, der Rhodes zwar sein typischen dreckiges Lachen entgegenhielt, dann aber dessen Angebot eines Handschlags annahm.

Roman Reigns mit rätselhafter Ankündigung

WWE und Universal Champion Roman Reigns, der Mann, den Rhodes besiegen müsste, um seinen lang ersehnten Moment zu zelebrieren, meldete sich am Ende der Show zu Wort.

Die Verletzung, die der „Head of the Table“ sich beim Vereinigungskampf mit Lesnar anscheinend zugezogen hat, erwähnte er dabei nicht, er pries sich stattdessen routiniert als den Mann, der an der Spitze der Liga thronen, für die größte WrestleMania aller Zeiten und das erfolgreichste Geschäftsjahr der Geschichte von WWE verantwortlich sei.

Er sei der letzte Unterschiedmacher (“the last needle-mover“) der Branche, habe aber noch mehr vor. Am Freitag bei Friday Night SmackDown - der Show, in der er eigentlich beheimatet ist - werde er verraten, was sein nächster Schritt sei.

Die weiteren Highlights:

- Naomi und Sasha Banks festigten ihren Rang als frisch gekrönte Tag Team Champions der Damendivision mit einem Sieg über Liv Morgan und Rhea Ripley. Deren kurzlebiges Team scheint schon wieder passé zu sein, nach dem verlorenen Kampf ließ eine gefrustete Ripley Morgan allein im Ring zurück.

Anzeige

- Bei einem Auftritt von Kevin Owens, in dem dieser seine Niederlage gegen Ikone Stone Cold Steve Austin im Hauptkampf der ersten WrestleMania-Nacht aufarbeitete, kehrte der frühere Elias nach neun Monaten Pause zurück - nun in Shorts, ohne Bart und leugnend, dass er Elias sei. Er sei Ezekiel, dessen jüngerer Bruder. Owens machte deutlich, dass das offensichtlicher Unsinn sei und forderte ihn auf, den Ring zu verlassen. Weil „Ezekiel“ das nicht tat, ging er schließlich genervt selber.

- Auch die monatelang hinausgezögerte und zum Running Gag gewordene Ankunft von Veer Mahaan erfolgte nun bei RAW: Das indische Schwergewicht startete eine brutale Attacke auf Dominik Mysterio - und wird kommende Woche auf dessen Vater Rey treffen. (Veer Mahaans besondere Geschichte: Darum hat Disney sein Leben verfilmt)

- Einen weiteren emotionalen Auftritt einer WrestleMania-Schlüsselfigur gab es von Bianca Belair: Der neue RAW-Damenchampion formulierte - mit einem dicken blauen Auge - nach dem großen Sieg über Becky Lynch den Anspruch, nun auch alle anderen Herausforderungen zu meistern. Das Comeback der langzeitverletzten Bayley oder Asuka, auf das Fans gehofft hatten, blieb aus - WWE gönnte Belair das Rampenlicht an diesem Abend für sich.

- In einem kurzfristig angesetzten Titel-Rückmatch durfte NXT-Champion Bron Breakker - Sohn von Neu-Hall-of-Famer Rick Steiner und Scotts Neffe - ein weiteres Mal Dolph Ziggler herausfordern. Nachdem es bei Stand and Deliver am Samstag einen unfairen Sieg Zigglers gab, holte sich Breakker nun den Titel zurück.

Anzeige

- Eine weitere größere Entwicklung gab es, als 2,20-Meter-Riese Omos Bobby Lashley zu einem Rückmatch nach der Niederlage bei WrestleMania herausforderte. Als Lashley annehmen wollte, wandte sich sein bisherigen Manager MVP gegen ihn, prügelte auf Lashley an und verließ den Ring zusammen mit Omos - der sein neuer Schützling zu sein scheint. (Warum MVP neun Jahre im Gefängnis saß)

- Jungstar Austin Theory scheint trotz seiner Mania-Niederlage gegen Ex-NFL-Star Pat McAfee - und dem anschließenden Debakel-Auftritt von WWE-Boss Vince McMahon - auf dem Weg zu Titelweihen zu sein. In einem Six Man Tag Team Match mit den Usos gegen Finn Balor und RK-Bro pinnte er US-Champion Balor.

- Edge und Damian Priest - der dem Rated-R Superstar bei Mania zum Sieg über AJ Styles verhalf - festigten ihre neue Allianz mit einem gemeinsamen Auftritt. Styles wollte ihn mit einer Attacke sprengen, wurde aber übermannt.

- Im letzten Kampf des Abends - ein Tornado Match mit gelockerten Regeln - lieferten die Street Profits gegen Alpha Academy noch einen „Crowd Pleaser“: Der als kommender Star höher gehandelte Montez Ford - Ehemann des frisch gekürten Damenchampions Bianca Belair - strich am Ende mit einem Frog Splash gegen Chad Gable den Sieg für sein Team ein.

Anzeige

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 4. April 2022:

Non Title Match: Naomi & Sasha Banks besiegen Liv Morgan & Rhea Ripley

The Miz besiegt Dominik Mysterio

NXT Title Match: Bron Breakker besiegt Dolph Ziggler (c) - TITELWECHSEL!

Austin Theory & The Usos besiegen Finn Balor & RK-Bro

Tornado Tag Team Match: The Street Profits besiegen Alpha Academy