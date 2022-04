Handballer Paul versteigert Olympia-Medaille für Ukraine-Hilfe

Michael Paul will den Menschen in der Ukraine helfen © AFP/SID/VLADIMIR ZIVOJINOVIC

Der ehemalige Handball-Nationalspieler Michael Paul will Geld für die Ukraine sammeln. Er versteigert ein besonderes Stück.

Der ehemalige Handball-Nationalspieler Michael Paul versteigert seine Silbermedaille von den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles zugunsten der Ukraine-Hilfe. Interessenten können auf der Webseite von Pauls Jugendverein HSG Hanau (www.hsghanau.de) ein Angebot abgeben.

"Ich empfinde es als ganz schrecklich, was im 21. Jahrhundert mitten in Europa passiert", sagte der 60 Jahre alte Paul der Lokalzeitung Hanauer Anzeiger: "Ich schwimme nicht im Geld, aber die Versteigerung ist etwas, das ich tun kann."

Der Erlös geht an das vom Hanauer Marc Merges initiierte "Hautevolee Hilfsprojekt Ukraine" oder nach Absprache mit dem Gewinner an ein ausgesuchtes Hilfsprojekt für die Ukraine. Die Versteigerung endet am 21. April (Donnerstag) um 20 Uhr.