SC Freiburg legt nach Wechselfehler des FC Bayern Protest beim DFB ein - so geht es weiter

Der SC Freiburg hat am frühen Montagabend bekanntgegeben, dass man gegen die 1:4-Heimniederlage gegen den FC Bayern Protest eingelegt habe . Grund dafür ist die Münchner Überzahl in der 86. Minute, als bei den Bayern 16 Sekunden lang zwölf Mann auf dem Platz standen.

Dass die Breisgauer nun doch den juristischen Weg einschlugen, liege darin begründet, dass man sich in einem „unverschuldeten Dilemma“ befinde. Die Situation zwinge den Klub „in eine aktive Rolle“, an der er kein Interesse habe, heißt es in einer Mitteilung.

Ein Motiv für den Einspruch sei es, für die Zukunft „Rechtssicherheit in vergleichbaren Fällen“ zu schaffen. Zudem gehe es um die „Wahrnehmung der Gesamtverantwortung für den Verein in wirtschaftlicher als auch sportlicher Hinsicht.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wie begründen die Freiburger ihren Protest?

Der Klub befände sich in einem „unverschuldeten Dilemma“, schreiben die Breisgauer in ihrer Mitteilung. Der Klub habe keinen Anteil an den Geschehnissen rund um den Wechselvorgang gehabt. „Dennoch zwingt uns die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB formal in eine aktive Rolle, um die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen.“