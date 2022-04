EuroLeague: Bayern verliert zum Auftakt der Europa-Reise

Bayern verspielt Führung in der Schlussphase

Kurz nach der Pause gingen die Bayern durch einen 17:0-Lauf erstmals in Führung, bauten diese auf zehn Punkte aus und lagen keine vier Minuten vor Schluss noch mit 69:68 vorne. Am Ende reichten aber auch 17 Punkte von Augustine Rubit nicht zum Sieg.

Zunächst wartet auf die Bayern aber eine „Triple-Week“: Schon am Mittwoch geht es ebenfalls in Istanbul gegen Titelverteidiger Anadolu, am Freitag folgt das abschließende Gruppenspiel bei Titelkandidat Real Madrid. Am Sonntag wartet dann das Bundesligaspiel in Gießen.