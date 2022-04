Bundesliga: BVB hat Problem-Problem - Hoeneß würde BVB die hochrote Karte zeigen

Borussia Dortmund wird von RB Leipzig im Vefolgerduell deklassiert, spricht aber die Probleme nicht an. SPORT1-Kolumnist Alex Steudel findet, dass jemand wie Uli Hoeneß her muss.

Eins muss man ihnen lassen: Niemand verliert so triumphal wie die Dortmunder. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

BVB-Blamage! Can wird zum Unglücksraben

BVB hat viele Probleme

Dortmund steckt in der Krise. Aber kann Dortmund überhaupt Krise? Eher nicht. Es gibt Klubs, die sprechen Probleme offen an. Es gibt Klubs, die lassen Probleme unter den Tisch fallen.

Schlecht zusammengestellter Kader, kein Siegermentalität, ein Trainer, der nicht an seine Spieler rankommt, Führungsspieler, die nicht führen und auch noch schwach spielen – die Baustellen spricht keiner an. Und der gefühlte Kapitän Hummels kommt mit alternativen Wahrheiten. (REPORT: Wie fest sitzt Rose im Sattel?)

Borussia Dortmund fehlt das Hoeneß-Gen. Bald-Sportchef Sebastian Kehl gibt kilometerlange Interviews, ohne was zu sagen, Michael Zorc geht auf mentale Abschiedstour, Vorstand Aki Watzke ist versteinert. Selbst BVB-Berater Matthias Sammer wurde dort zum Schweigzki.

Hoeneß beim BVB würde helfen

Also wenn das der Anspruch ist, dann okay. Aber ein Uli Hoeneß in Dortmund, der würde allen die gesichtsrote Karte zeigen.