Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode vor dem Europa-League-Spiel gegen den FC Barcelona

So geil ist die "Euro-Eintracht"

Sebastian Rode hat in seiner Zeit beim FC Bayern München (2014 bis 2016) bereits gegen die Katalanen gespielt.

Rode: Ich habe die Anfragen nicht mehr gezählt. Diejenigen, die häufiger bei mir nach Tickets fragen, versuche ich zu bedienen. Wer sich nur für so ein Spiel meldet, der geht leer aus. Anders ist das nicht zu regeln.

Rode: Duell mit Barca ein Highlight der Karriere

SPORT1: Nehmen Sie uns doch einmal mit an diesen 18. März 2022. Wie hat die Eintracht-Kabine die Auslosung verfolgt?

Rode: Wir haben uns die Auslosung zusammen im ProfiCamp angeschaut. Nachdem Barcelona gezogen wurde, war die Stimmung ausgelassen, die Freude groß. Ich musste im ersten Moment noch überlegen, weil ich auf dieses Kaliber lieber erst eine Runde später getroffen wäre und einen anderen Gegner präferiert hätte. Jetzt ist es Barcelona im Viertelfinale geworden. Wir nehmen die Aufgabe mit großer Motivation an und sind entschlossen, eine Runde weiterzukommen.

Rode: Für mich ist das ein Highlight-Spiel in meiner Karriere. Es ist toll, dass wieder alle Zuschauer zugelassen sind und wir beim Heimspiel vor vollen Rängen spielen. Wie es dann in Barcelona abläuft, werden wir sehen. Aber ein Spiel der Eintracht im Camp Nou ist für uns alle etwas Besonderes.

SPORT1: Sie sprechen das volle Haus gegen Barcelona an. Wie heiß sind Sie auf die Rückkehr aller Fans in der Europa League?

Rode: Darauf bin ich sehr heiß! Da kommen die ganzen Erinnerungen an die Europa-League-Saison 2019 hoch. Damals hatten wir es auch mit Kalibern auf ähnlichem Niveau wie Barcelona zu tun. Das sind Abende, an die wir uns ein Leben lang erinnern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Barca unter Xavi wiedererstarkt

SPORT1: Sie haben im Trikot des FC Bayern München im Halbfinale der Champions League gegen den FC Barcelona ein paar Minuten mitwirken dürfen. Erzählen Sie uns, welche Gefühle das damals in Ihnen ausgelöst hat?

Rode: Das war eine tolle Phase für mich beim FC Bayern. Es ist etwas Besonderes, wenn du ein Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona bestreiten darfst. Wir hatten das Hinspiel zwar mit 0:3 verloren, aber wir haben uns im Rückspiel trotzdem etwas ausgerechnet (der 3:2-Sieg langte dem FC Bayern nicht mehr, Anm. d. Red.). Damals hat Lionel Messi allerdings den Unterschied ausgemacht. Das ist trotz Ausscheidens ein Einsatz, an den ich mich gerne zurückerinnere.

SPORT1: Sie sprachen Lionel Messi an. Wie stark ist Barcelona ohne ihn?

Rode: Gefühlt kennt meine Generation den FC Barcelona nur mit Lionel Messi. Der Verein musste sich deshalb auch neu finden und hat sich in der Hinrunde dabei etwas schwerer getan. Im Wintertransferfenster hat sich Barcelona aber sehr gut verstärkt. Die Neuzugänge haben mit für die Aufbruchstimmung und den 4:0-Sieg im Clasico bei Real Madrid gesorgt. Jetzt treffen wir auf diesen Klub und wollen dabei ein unangenehmer Gegner sein. Wir brauchen in den beiden Partien natürlich das nötige Quäntchen Glück und lauern auf unsere Chance.

SPORT1: Mit Xavi steht ein Trainer an der Seitenauslinie, der als Spieler alle Titel gewonnen hat und in Barcelona eine Legende ist. Warum ist Barcelona mit ihm wieder erfolgreicher?

Rode: Die Grundlage bei Barcelona hat Pep Guardiola geschaffen. Er hat die Philosophie erst als Profi auf den Platz getragen und dann auch als Trainer an die Spieler weitergegeben. Unter ihm sind Profis wie Andres Iniesta oder Xavi zur Weltklasse herangereift. Diese Fußballphilosophie bringt Xavi als Trainer mit. Ich weiß aus meiner Zeit bei Guardiola, wie schwer es ist, gegen diese Spielform anzukommen, vor allem dann, wenn Weltklasse-Spieler auf dem Platz stehen. Wir gehen respektvoll in das Duell, werden aber keine Angst haben.

„Der FC Barcelona bietet ebenfalls Angriffsflächen“

Rode: Wir sind davon überzeugt, dass wir gegen Barcelona weiterkommen können. Ich weiß auch, wie etwa die Spieler des FC Bayern München über uns denken. Wir werden in der Bundesliga als sehr unangenehm zu bespielender Gegner wahrgenommen. Mit unserer Aggressivität und Intensität haben wir auch Real Betis weh getan. Der FC Barcelona bietet ebenfalls Angriffsflächen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

SPORT1: Würden Sie die These, dass diese Partie für die Eintracht die größte seit 62 Jahren ist? Damals fand das legendäre Endspiel gegen Real Madrid statt.

Rode: Die Partie gegen Barcelona ist auf jeden Fall eines der größten Spiele der Eintracht-Historie. Aber wir hatten auch andere große Spiele. Die Jungs, die vor drei Jahren an der Stamford Bridge gegen Chelsea dabei waren, schwärmen heute noch davon. Damals sind wir ganz knapp am Endspiel vorbeigeschrammt. So ein Halbfinale ist noch eine Stufe höher als ein Viertelfinale. Aber natürlich hat der Verein FC Barcelona noch mehr Glamour. Aber auch gegen diesen Gegner wollen wir eine Runde weiterkommen.