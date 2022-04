NFL-Legende Frank Gore äußert besonderen Wunsch - Zukunft bei den San Francisco 49ers?

Anzeige

Frank Gore hat die NFL über lange Jahre geprägt und gehört zu den besten Running Backs, die jemals in der Liga aufgelaufen sind. Nun spricht er über seine Zukunftspläne und ein besonderes Anliegen.

Der Kreis würde sich schließen!

Frank Gore will seine Schuhe endgültig an den Nagel hängen und hofft darauf, dies im Trikot der San Francisco 49ers zu tun. Auf dem YouTube-Kanal der 49ers erzählte er, dass er mit der Franchise plane, einen Ein-Tages-Vertrag zu unterzeichnen und dann zurückzutreten. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

„Wir klopfen immer noch ab, wann ich meinen Ein-Tages-Vertrag unterschreibe und mich zur Ruhe setze“, sagte Gore. „Ich habe Jed York (CEO der 49ers, Anm. d. Red.) gesagt, dass ich immer ein Niner sein will. Daran arbeiten wir also gerade.“

Als Zeitrahmen gab er „ein paar Monate“ an, in denen dieser Vertrag abgeschlossen werden solle. Ein genauer Termin stünde noch nicht fest.

Erfolgreichste Zeit bei den 49ers

Der mittlerweile 38-Jährige würde damit zu seinen NFL-Wurzeln zurückkehren. Im Draft 2005 wurde er von dem Team aus Santa Clara an Position 65 ausgewählt und lief in den folgenden zehn Jahren in den Farben rot, gold und weiß auf.

In acht dieser zehn Spielzeiten übertraf der fünfmalige Pro-Bowler die Marke von 1000 Yards. Insgesamt kam er in seiner Karriere, in der er auch für die Indianapolis Colts, Miami Dolphins, Buffalo Bills und New York Jets auflief, auf genau 16.000 Rushing Yards - der drittbeste Wert in der Geschichte der NFL hinter Emmit Smith (18.355) und Walter Payton (16.726). (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Kurios: Mit Ronnie Brown, Cedric Benson, Cadillac Williams, J.J. Arrington und Eric Shelton wurden im Draft fünf Running Backs vor Gore ausgewählt. Zusammen kommen die fünf Genannten auf 16.123 Yards und liegen so nur knapp vor Gore.

Dazu hat er 241 Einsätze in der NFL bestritten. Öfter ist kein anderer Spieler auf der Position aufgelaufen. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Frank Gore strebt Job im Scouting-Bereich an

Nach seinem Ein-Tages-Vertrag mit anschließendem Rücktritt bei seinen 49ers hofft er auf eine Tätigkeit im Front Office der Franchise. Dabei strebt er wohl einen Job im Scouting-Bereich an. „Ich liebe es, Talente zu sehen und zu bewerten, und ich liebe den Ball“, beschrieb Gore seine Fähigkeiten und fügte hinzu: „Sie wissen, dass ich Footballspieler kenne und weiß, was es braucht, um ein Footballspieler zu sein.“

Zuletzt hatte sich Gore, der sein letztes Spiel in der Saison 2020 bestritten hatte, bereits einem anderen Sport zugewandt. Gegen den ehemaligen NBA-Spieler Deron Williams stieg er zu einem Showkampf in den Boxring, den er nach Stimmen verlor. Im Vorfeld des Kampfes deutete er bei NFL Network an, dass er gerne nochmal einen Anlauf auf den Super Bowl nehmen würde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Nun scheint er seine Meinung jedoch geändert zu haben und will sein Wissen für seine 49ers einbringen, um dann vielleicht im Front Office auf den nächsten Super-Bowl-Gewinn hinzuarbeiten.