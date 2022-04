Bundesliga: Zauber von Felix Magath bei Hertha BSC schon verflogen

Magath erhöht den Druck

Magath, der seine Spieler letzte Woche noch überschwänglich lobte, legte den Hebel direkt wieder um. Interessant zu beobachten: Magath nahm nicht den Druck von der Mannschaft, was bestimmt viele andere Cheftrainer gemacht hätten, in der Hoffnung, sie so in die gefühlte Verantwortung zu bekommen.