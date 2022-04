Wechsel-Panne der Bayern: Freiburg trifft Entscheidung - Breisgauer legen Einspruch ein

12. Mann am Feld! Dingert erklärt Bayerns Wechsel-Chaos

Der SC Freiburg hat gegen die Wertung des Bundesliga-Spiels gegen den FC Bayern München (1:4) Einspruch eingelegt. Das gaben die Breisgauer am Abend bekannt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Freiburg in einem „unverschuldeten Dilemma“

„Die Verantwortlichen des Sport-Club Freiburg e.V. haben sich in einem intensiven und äußerst differenzierten Abwägungsprozess über das weitere Vorgehen nach dem Wechselfehler des FC Bayern München im Bundesligaspiel vom vergangenen Samstag beraten. Dabei wurden alle Aspekte, die im Rahmen der Gesamtverantwortung für den Verein, vor allem in wirtschaftlicher, sportlicher und rechtlicher Hinsicht bedeutsam sein können, beleuchtet und intensiv diskutiert“, teilte der Sport-Club mit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der Klub befände sich in einem „unverschuldeten Dilemma“. Die Breisgauer selbst hätten keinen Anteil an den Geschehnissen rund um den Wechselvorgang gehabt. „Dennoch zwingt uns die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB formal in eine aktive Rolle, um die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen.“