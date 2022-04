Schottlands Regierungschefin Sturgeon ächtet Derby-Gewalt

Die schottische Regierungschefin Nicole Sturgeon hat die gewalttätigen Auseinandersetzungen am Rande des Old Firm Derbys scharf verurteilt.

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen beim Old Firm Derby zwischen Schottlands Fußball-Meister Glasgow Rangers und Ex-Titelträger Celtic Glasgow (1:2) hat Regierungschefin Nicole Sturgeon die Krawalle scharf verurteilt. "Das ist dummes und schlägerhaftes Verhalten und hat in einer zivilisierten Gesellschaft keinen Platz", sagte Sturgeon in einem Radio-Interview: "Ob bei einem Derby oder einem anderen Spiel: Solch ein Verhalten beschmutzt den Fußball. Das ist nicht akzeptabel."