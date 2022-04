NBA: Joel Embiid mit brisanter Aussage zur MVP-Wahl

In bislang 65 absolvierten Spielen in dieser Saison kam der Kameruner elfmal auf mindestens 40 Punkte und 10 Rebounds. Nur Russell Westbrook und Moses Malone (jeweils 12 Spiele) ist dieses Kunststück seit der Fusion von ABA und NBA (1976) öfters gelungen.

Embiid zweifelt an MVP-Wahl

Dementsprechend sollte sich Embiid eigentlich berechtigte Hoffnungen bei der MVP-Wahl machen dürfen. „Wenn es passiert, großartig“, sagte er nach dem Spiel auf die Wahl angesprochen, fügte aber auch hinzu: „Wenn nicht, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich werde das Gefühl haben, dass sie mich hassen. Ich habe das Gefühl, dass der Standard für Jungs in Philly oder für mich anders ist als für alle anderen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Bereits in der vergangenen Saison musste er sich hinter Nikola Jovic mit Rang zwei begnügen. Auch in dieser Saison scheint der Center der Denver Nuggets wieder der große Favorit auf den Titel. Bei Caesars Sportsbook liegt er mit einer Quote von -300 vorne. Embiid selbst hat mit +270 nur die zweitniedrigste Quote aufzubieten.