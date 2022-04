Premier League: Chelsea abgeschossen! Dieses deutsche Juwel glänzt in England

Vitaly Janelt spielt mit dem FC Brentford eine überzeugende Debütsaison in der Premier League. Lohn ist eine vorzeitige Vertragsverlängerung für den deutschen U21-Europameister.

Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Timo Werner, Antonio Rüdiger, Robin Koch und Bernd Leno – sechs aktuelle deutsche Nationalspieler tummeln sich derzeit in der Premier League. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Insgesamt sind es zwölf deutsche Profis, die in dieser Saison im englischen Oberhaus tätig sind – darunter auch ein aktueller U21-Europameister, der bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad eines Gündogan oder Havertz hat, seinem Verein FC Brentford aber regelmäßig seinen Stempel aufdrückt.

So sehr, dass der Aufsteiger den Vertrag mit dem deutschen Mittelfeldjuwel am 1. April vorzeitig bis 2026 verlängert hat: Vitaly Janelt begeistert England – und seinen dänischen Trainer Thomas Frank, der die Vertragsverlängerung „als großartige Neuigkeit“ bezeichnete. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Janelt mit Doppelpack bei Chelsea

Der 23-Jährige bedankte sich einen Tag später mit einer Galavorstellung beim FC Chelsea für das Vertrauen und erzielte beim 4:1-Sieg von Brentford an der Stamford Bridge zwei Treffer , nachdem Rüdiger die Blues kurz nach der Pause in Führung geschossen hatte. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

„Von diesen Momenten träumst du als Kind, ich kann es immer noch nicht glauben“, sagte Janelt, der in dieser Saison in 25 Ligaspielen bereits vier Treffer markierte, nach dem Überraschungscoup an der Stamford Bridge. „Diese Woche werde ich nie vergessen.“