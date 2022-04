Anzeige

Das "Wunder von Minnesota": LA Guerillas gewinnen erstes Call of Duty Major LA Guerillas gelingt Major-Wunder

Die LA Guerillas zogen beim CoD-Major an allen vorbei © Call of Duty League

Niklas Walkerling

Ein märchenhafter Sieg für die Spieler von LA Guerillas: Sie besiegen beim Minnesota-Major den Top-Favorit Atlanta FaZe und klettern auf Platz fünf in der Tabelle.

Die Call-of-Duty-Welt geriet ins Staunen, als am Sonntagabend tatsächlich die Los Angeles Guerillas die Major-Trophäe von Minnesota in die Höhe streckten. Für die Organisationen ist es der erste Major-Titel und einer, an den man sich noch lange erinnern wird. Es ist bereits die Rede vom „Wunder in Minnesota“.

Call of Duty League: LA Guerillas gewinnen Minnesota-Major

Ganze 29 Maps mussten die Guerillas im Lower Bracket spielen, um sich am Ende zum Sieger zu krönen. Schon nach der ersten Runde rutschten sie in Lower Bracket ab und mussten nun fünf Matches gewinnen, um das Finale zu erreichen. Der Hype um das unerwartet starke Team stieg von Sieg zu Sieg an. Am Ende warteten die Favoriten von Atlanta FaZe.

Atlanta startete engagiert in die erste Map und gewann auf Gavatu Hardpoint deutlich mit 250-135. Die Guerillas kamen durch Search & Destroy auf Bocage (6-4) und mit Control auf Gavatu (3-2) eindrucksvoll zurück. Das es sich im Finale um eine Best-of-9 handelte, wussten aber beide Teams, dass weiterhin alles möglich ist.

Auf Hardpoint im Modus Tuscan lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Match, mit dem glücklicheren Ende für die Guerillas. FaZe gelang es auch auf der anschließenden Map, Desert Siege, nicht, das Ruder rumzureißen. Stattdessen brachen die Guerillas einen Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Siege in Search & Destroy mit neun Maps. Den Rekord hatte vorher FaZe inne. Nun standen die Guerillas eine Map vor dem Turniersieg.