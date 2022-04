FIFA 22: Ohne Niederlage! Außenseiter Norwich City gewinnt ePremier League

Anzeige

Marc Engelbrecht

Die ePremier League hat einen neuen Champion. Im Grand Final des Klub-Wettbewerbs konnte ein Außenseiter auf ganzer Linie überzeugen und den Titel mit nach Hause nehmen.

Norwich City krönt sich zum Meister der Premier League. Was in der Welt des realen Fußballs einer Sensation gleichkommen würde, ist in der eFootball-Variante immerhin eine mittelschwere Überraschung. Die Pros von 1J Esports, so der Name der eSports-Abteilung des Klubs aus dem Osten Englands, setzten sich im Final-Turnier gegen die namhafte Konkurrenz durch.

Entgegen der Prognosen der Fans spielten Jack „GoalPoacher_“ Wignall und Damian „damie“ Augustyniak im Trikot der „Kanarienvögel“ über das gesamte Offline-Event groß auf und machten am Sonntagabend mit einem Triumph über den FC Brentford alles klar. Im Duell mit dem ePremier League-Debütanten konnte das neu formierte Roster deutlich mit 5:1 gewinnen. Als Prämie winkt dem Zweiergespann ein Preisgeld von rund 35.000 Euro (30.000£).

ePremier League: Die Regeln des Final-Turniers

Das Format des EPL-Grand Finals unterscheidet sich grundlegend von der Virtual Bundesliga Club Championship. Die teilnehmenden Spieler werden teilweise erst im Vorfeld des Wettbewerbs von den Vereinen bestimmt, welche sich sich lediglich auf die höchste englische Spielklasse beschränken. Über zwei Tage hinweg wird dann geklärt, welche Mannschaft die virtuelle Version der Premier League für sich entscheidet.

Auf offiziellen EA-Accounts wird über zwei Matches, wobei ein Spiel auf der Xbox und das andere auf der PlayStation stattfindet, gegeneinander angetreten. Nach der Gruppenphase ermitteln die verbleibenden Teams in einer KO-Phase den Champion der Saison 21/22. Die eSportler können beim Bau ihres FUT-Squads aus allen Akteuren der EPL sowie Ikonen und Heroes, die dort im Verlauf ihrer Karriere einmal aktiv gewesen sind, wählen. Das Rating der Karten spielt keine Rolle.

Dominant durch die Gruppenphase

Norwich zeigte von Beginn an, dass mit ihnen zu rechnen ist. Zum Auftakt gelang „damie“ mit einem Sieg auf der Xbox gegen Ex-Weltmeister Spencer „HUGE GORILLA“ Ealing (Tottenham) direkt ein Ausrufezeichen. Schon in diesem Match überraschte der Pole seinen Kontrahenten mit der 3-5-2-Taktik, an der im Verlauf des Turniers noch viele andere scheitern sollten. Er siegte mit 3:1 und trotz der knappen Niederlage auf der Playstation waren die ersten drei Punkte sicher.

Nach dem Erfolg über die favorisierten Spurs ließen die „Canaries“ keine Zweifel mehr an einem Ausscheiden in der Gruppenphase aufkommen und beendeten Tag eins souverän auf dem ersten Platz. Über die fünf Matches hinweg konnte das Duo mit insgesamt 23 Treffern die meisten aller Mannschaften erzielen. Der Ausrutscher von „GoalPoacher_“ gegen Tottenham sollte der einzige Makel bleiben.

Ungeschlagen zum Titel

Während sich mit dem FC Liverpool, die das Line Up Tekkz und Diogo ins Rennen schickten, der Top-Anwärter auf den Titel bereits im Viertelfinale verabschieden musste, knüpfe Norwich in der Begegnung mit dem FC Chelsea nahtlos an die Leistungen des Vortages an. Besonders „damie“ zauberte sein bestes FIFA auf den virtuellen Rasen. Mit einem 3:0-Sieg sorgte der langjährige Profi bereits im ersten Leg für klare Verhältnisse, sodass Teamkollege „GoalPoacher_“ ein 2:2 genügte.

Die Sternstunde des jungen Briten sollte im Halbfinale schlagen. Nachdem Damian Augustyniak nicht über ein torloses Remis hinausgekommen war, behielt das Nachwuchstalent, welches erst über ein Qualifikationsturnier den Sprung ins Roster des Klubs geschafft hat, die Nerven und gewann in einer engen Partie mit 2:1 gegen Mitchell „MHaywxrd“ Hayward von Leeds United.

