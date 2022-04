Anzeige

Unbesiegbar! LoL-Rekordweltmeister T1 besiegt GEN.G im Finale der LCK-Playoffs Die Unbesiegbaren: T1 mit historischem Triumph

Mit insgesamt 20 Siegen gelang T1 am vergangenen Sonntag historisches: unbesiegt gewann der Rekordweltmeister die zehnte Split-Meisterschaft in der koreanischen League-of-Legends-Liga © T1

Florian Merz

Vergangenen Samstag gewann T1 das Spring Split Finale der koreanischen LCK in League of Legends. Damit schrieb die Organisation in gleich mehrfacher Hinsicht eSports-Geschichte.

Drei Weltmeistertitel, zwei MSI-Trophäen und neun nationale Championships - keine andere eSports-Organisation ist in League of Legends derart erfolgreich wie T1, früher auch als SK Telecom T1 bekannt. Vergangenes Wochenende sorgte das vermeintlich beste Team der Welt einmal mehr für Schlagzeilen, als es Faker, Oner und Co. nicht nur gelang, die zehnte Split-Meisterschaft zu gewinnen, viel eindrucksvoller war und ist die Siegesserie, die zu diesem Triumph führte.

Mit insgesamt 20 aufeinanderfolgenden Siegen gelang T1 ein historischer Rekord, der von der Bedeutung her vergleichbar mit den Leistungen der Fußballmannschaften Preston North End (1888/1889) sowie FC Arsenal (2003/2004) in der englischen Premier League ist. Der Erfolg wirkt sogar noch beeindruckender, wenn man die Ligastrukturen mit denen in Europa und Nordamerika vergleicht. Während in jenen Regionen die Matches in „Best-of-One“-Manier ausgetragen werden, müssen sich koreanische Teams in einem „Best-of-Three“ beweisen, was unter Umständen deutlich mehr Partien bedeuten kann. Das gleiche Prinzip kommt übrigens auch in der chinesischen Liga LPL zum Einsatz.

Mit T1 und GEN.G standen sich gleich zwei ehemalige Weltmeisterteams im LCK-Finale gegenüber. Während T1 mit drei World Championships alleiniger Spitzenreiter ist, war es ausgerechnet GEN.G, die 2017, damals noch unter dem Branding „Samsung Galaxy“, T1 am Gewinn eines vierten Weltmeistertitels hinderte. Seither hat sich jedoch viel getan. Beide Teams wurden häufig und grundlegend umstrukturiert, mit jeweils nur einem Spieler als feste Konstante - Lee „Faker“ Sang-hyeok auf Seiten von T1 und Park „Ruler“ Jae-hyuk bei GEN.G.

LCK Grand Final - Eine neue Hoffnung?

Für beide Teams ging es nun um die erste Split-Meisterschaft der zwölften Season. Während T1 als haushoher Favorit in die Partie ging, wollte sich GEN.G nicht unterkriegen lassen - Im Zuge des Spring Splits hatte das Team bereits zweimal 2:0 gegen den Rekordweltmeister verloren. Dennoch bewies man Nehmerqualitäten, als im Halbfinale DAMWON KIA, ein weiterer ehemaliger Worlds-Champion, mit 3:2 niedergerungen wurde.

Die erste Partie des großen Finales ging klar an T1, die sich nach einer starken Leistung und einem finanziellen Vorteil von siebentausend Gold den ersten Sieg sicherten. Interessanterweise verzichtet der Rekordweltmeister im Zuge des Drafts auf einen Tank und schickte Zeus mit Camille gegen Dorans Ornn in den Rift. Auch Oners Nocturne wirkte auf den ersten Blick und im Vergleich mit Peanuts Volibear etwas schwach auf der Brust. Dennoch wussten die Jungs mit ihren Champions umzugehen und hauten GEN.G nach beinah exakt 30 Minuten auf die Bretter.

Ausgleich - GEN.G strikes back!

Wie es sich für einen ehemaligen Weltmeister geziemt, wollten die Jungs um Superstar Ruler nicht ohne Sieg T1 das Feld überlassen und boten alles an Leistung auf, wozu das Team imstande war - mit Erfolg. Insbesondere ein Teamkampf in der 35. Minute der zweiten Partie besiegelte den ersten Sieg GEN.Gs über T1 in diesem Split.

Sowohl die Dragon Soul als auch den Baron-Buff im Gepäck, machte sich GEN.G auf, den Elder Drake zu schnappen. Choi „Doran“ Hyeon-joon, Han „Peanut“ Wang-ho, Jeong „Chovy“ Ji-hoon und Park „Ruler“ Jae-hyuk rotierten über die Mid-Lane in Richtung des Dragon Pits, während Son „Lehends“ Si-woo aus der Base kam. Die Spieler von T1 waren um den Drachen herum im Jungle der Red-Side verteilt, wirkten aber im Gegensatz zu GEN.G unorganisiert.

Zwar gelang es Ryu „Keria“ Min-seoks Nautilus Dorans Akali zu hooken, doch verpufften im Anschluss Jinx‘ (Lee „Gumayusi“ Min-hyeongals) und Lucians (Choi „Zeus“ Woo-je) Ultimate, ohne wirklichen Schaden anzurichten. Auf der Gegenseite sorgte Ruler mit gut getimten Angriffen dafür, dass Lucians Lebensenergie nur so dahinschmolz und wenig später gänzlich aus dem Spiel genommen wurde. Moon „Oner“ Hyeon-joon konnte daraufhin mit einer Ultimate Akali erledigen, trotzdem fiel der Schaden im Allgemeinen zu groß aus, als dass sich Keria & Co. hätten richtig wehren können. Neben Faker wurde auch Oner von Ruler stark outplayed, sodass wenig später kein einziges Teammitglied von T1 am Leben war. Nach etwas mehr als 35 Minuten war der Spuk dann vorbei und GEN.G triumphierte erstmals in der laufenden Season über T1.

Unbezwingbar - Die Rückkehr des Weltmeisters

Doch so eindrucksvoll GEN.G in der zweiten Partie gegen T1 gewinnen konnte, so eindeutig fielen die darauffolgenden Matches gegen den Rekordmeister aus. In Match Nummer drei schafften man es nicht, die Konkurrenz dauerhaft unter Kontrolle zu halten. Lediglich drei Kills standen am Ende auf dem eigenen Konto, obwohl es GEN.G gelang, die Dragon Soul für sich zu beanspruchen. Ein Unterschied von 10.000 Gold spricht jedoch Bände. Noch eindeutiger fiel die vierte Partie des Tages aus, die in unter 30 Minuten ihr Ende fand.

Mit dem Rücken zur Wand entschied sich GEN.G dafür, Akshan auf der Top Lane einzusetzen, um über eine mögliche Wiederbelebungsfähigkeit zu verfügen. Jedoch hatte Doran gegen Zeus‘ Kennen nicht den Hauch einer Chance und geriet mehr und mehr ins Hintertreffen. Auch das restliche Team, allen voran Oner, sorgte dafür, dass GEN.G keinen weiteren Sieg davon tragen konnte. Schlussendlich bezwang T1 den Kontrahenten mit 21:4 Kills, einem Goldunterschied von knapp 14k und einer Gesamtspieldauer von 27:51 Minuten.

Mit diesem Sieg sicherte sich T1 zum zehnten Mal die Split-Meisterschaft, ein Preisgeld von 200.000.000 Won (ca. 149.440,63 Euro) und ist das erste League-of-Legends-Team, dem es gelingt, einen gesamten Split ungeschlagen zu bleiben, inklusive Playoffs.