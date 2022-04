DEL: Rekordscorer Patrick Reimer verlängert bei Nürnberg Ice Tigers

DEL-Rekordscorer Patrick Reimer hat einen Tag vor Beginn der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seinen Vertrag bei den Nürnberg Ice Tigers um ein Jahr verlängert.

Das teilten die Franken, die am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport, ServusTV) gegen die Düsseldorfer EG in die Vor-Play-offs starten, am Montag mit.