Guardiola vor Atletico: "Spielen mit zwölf Mann"

Teammanager Pep Guardiola von Manchester City geht voller Energie in die Woche vor dem wichtigen Meisterschaftspiel gegen den FC Liverpool. "Jede Saison im April und Mai um Titel zu kämpfen, das haben wir wirklich gut gemacht", sagte er vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atletico Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN), betonte aber: "Wenn man jetzt schlecht abschneidet, ist man aus den Wettbewerben raus."

Am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) trifft City in der Premier League auf Jürgen Klopp und die Reds, die in der Tabelle nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter liegen. Im Halbfinale des FA Cup spielen die Teams am 16. April um den Einzug ins Endspiel. Drei Tage davor steht in der Königsklasse das Rückspiel in Madrid an. Guardiola, der das Champions-League-Finale 2021 gegen den FC Chelsea verloren hatte, wartet immer noch auf seinen ersten Henkelpott mit City.