EU Masters starten: Alles wissenswerte zur Champions League der nationalen LoL-Ligen!

Die EU Masters beginnen heute! © European Masters via Twitter

Am heutigen Montag beginnt die wichtigste Zeit für die Gewinnerteams der nationalen League-of-Legends-Ligen: Die European Masters. SPORT1 stellt das große Turnier vor.

Die Amazon European Masters. Quasi die Champions League für europäische League-of-Legends-Teams, die in den nationalen Ligen beheimatet sind. Jeden Split qualifizieren sich final 16 Teams, um um die Krone Europas und einen Preispool von insgesamt 150.000 Euro zu spielen.

Für eine Teilnahme muss die eigene Liga gewonnen oder wenigstens auf den vorderen Plätzen abgeschlossen werden. Über die Anzahl, wie viele Startplätze pro Region vergeben werden, entscheidet meist Größe und/oder Qualität des jeweiligen Wettbewerbs. Diese Faktoren bestimmen darüber hinaus auch, ob die an einer EU-Masters-Teilnahme berechtigten Teams direkt qualifiziert sind oder sich über Play-Ins in das Mainevent des Turniers spielen müssen.

Die Play-Ins sind je nach Blickwinkel eine weitere Hürde oder Chance für Teams, die sich nicht direkt qualifizieren konnten. Auch hier sind zunächst 16 Teams startberechtigt, die jeweils in Viergruppen unterteilt werden.

Gespielt wird in den Play-Ins via Hin- und Rückspiel im Best-of-One-Format. Sowohl Gruppenerster als auch -zweiter kommen eine Runde weiter in die sogenannte Knock-Out-Stage. Dort wird dann Best-of-Three gespielt. Die Gewinner dieser Serien qualifizieren sich für die Hauptrunde der EU Masters.