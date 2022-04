Atletico Madrid in der Champions League ohne Gimenez

Gimenez hatte am vergangenen Wochenende beim 4:1-Erfolg Atleticos im Ligaspiel gegen Deportivo Alaves in der zweiten Hälfte angeschlagen ausgewechselt werden müssen. Details zur Verletzung des 27-Jährigen wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Ohne seinen Stamm-Innenverteidiger tritt Atletico am Dienstag als Außenseiter in Manchester an. Das Rückspiel findet acht Tage später zur gleichen Anstoßzeit im Wanda Metropolitano in Madrid statt.