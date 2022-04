FC-Sport-Geschäftsführer Keller stellt sich "großen Herausforderungen"

Christian Keller tritt seine neue Aufgabe beim 1. FC Köln an. Er sieht große Herausforderungen auf sich zukommen.

„Die Herausforderungen sind durch die Auswirkungen der Pandemie groß und haben natürlich Auswirkungen auf den Sport und das, was in der Kaderplanung möglich und nicht möglich ist“, sagte der 43-Jährige am Montag bei seiner Vorstellung beim Geißbockklub.