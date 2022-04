WWE: Backstage-Eklat um WrestleMania 38? Ronda Rousey reagiert

Ronda Rousey dementiert Bericht über Backstage-Eklat

„Ich weiß nicht, woher diese ‚Reports‘ kommen“, schrieb die UFC-Hall-of-Famerin am Sonntag bei Twitter: „Aber es war eine absolute Ehre unter Steve Austin in Texas zu performen.“

Rousey reagierte damit auf Äußerungen des Moderators Bryan Alvarez - bekannt vor allem für seine Zusammenarbeit mit Szene-Guru Dave Meltzer ( Wrestling Observer ). In seiner Bryan & Vinny Show sagte er unter Berufung auf „eine Person, die Rousey kennt“, dass Rousey „wütend“ auf die Offenbarung reagiert hätte, dass nicht ihr Match gegen SmackDown-Damenchampion Charlotte Flair der Hauptkampf gewesen wäre. Sie sei deswegen zwischenzeitlich „gegangen“ und deswegen auch nicht bei der Hall-of-Fame-Zeremonie am Freitag gewesen.

Austin vs. Owens oder Rousey vs. Flair? Es war lange unklar

Während hier nun Aussage gegen Aussagen steht: Sicher ist, dass es noch bis in die WrestleMania-Woche Verwirrung um die Frage gab, welches Match der Main Event am Samstag werden würde.

In einem am Dienstag ausgestrahlten TV-Auftritt in der „Ellen Show“ von Ellen DeGeneres hatte Rousey noch angekündigt, dass sie den Hauptkampf bestreiten würde - einen Tag, nachdem Kevin Owens bei der WWE-Montagsshow Monday Night RAW schon offiziell verkündet hatte, dass seine da noch als „Konfrontation“ verkaufte Begegnung mit Austin den Schlusspunkt am Samstag bilden würde.