Nach Vertragsverlängerung als Bundestrainer: Söderholm träumt weiter von der NHL

Söderholm hat weiter Interesse an NHL-Engagement © AFP/SID/GINTS IVUSKANS

Toni Söderholm hat immer noch einen Job in der NHL im Auge. Vorerst hat er aber ambitionierte Ziele mit der deutschen Nationalmannschaft.

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat trotz der langfristigen Vertragsverlängerung beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) immer noch einen Job als Headcoach in der NHL vor Augen.

„Ja, diesen Traum habe ich“, sagte der Finne, der seinen Vertrag als Bundestrainer am vergangenen Mittwoch bis 2026 verlängert hatte, gegenüber Sky Sport.

Die NHL sei ein Bereich, "wo man viel träumen kann, aber die Wahrheit kann auch anders ausschauen. Das ist jetzt nicht jeden Tag in meinem Kopf, aber irgendwo reizt es mich schon", ergänzte Söderholm. Es als Trainer in die NHL zu schaffen, sei "unglaublich schwierig. Ob es sich irgendwann realisiert, ist sehr schwierig zu sagen", meinte er.

„Wir sollten noch weiter pushen und pushen, damit wir im Standing wieder höher kommen und in den Turnieren irgendwann die Plätze eins, zwei oder drei besetzen. Das ist das ultimative Ziel“, sagte Söderholm, der nach dem enttäuschenden Olympia-Abschneiden in Peking mit der DEB-Auswahl im Mai bei der WM in Helsinki gefordert ist.