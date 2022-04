Hope Solo: Die Skandale einer gefallenen Weltmeisterin

Hope Solo hat in ihrer Fußball-Karriere alles erreicht. Die Torhüterin ist Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Rekord-Welttorhüterin. Doch abseits des Platzes sorgt sie seit Jahren nur noch für Aufregung.

Einst wurde sie als Torhüterin für ihre Rettungstaten und Paraden gefeiert. Doch in den letzten Jahren gleicht ihre zuvor schillernde Karriere nur noch einem Sturzflug.

Solo zählt Trainer an - und fliegt raus

Mit der amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft nahm sie an der Weltmeisterschaft in China teil und kassierte als Torhüterin bis zum Halbfinale nur drei Gegentreffer. Im Halbfinale gegen Brasilien stellte Trainer Greg Ryan dann Briana Scurry zwischen die Pfosten – die USA verloren das Spiel mit 0:4.

Anschließend wurde Solos Temperament das erste Mal deutlich. Nach der Niederlage kritisierte sie in einem Interview öffentlich die Entscheidung ihres Trainers. Sie selbst hätte die Gegentreffer verhindern können. Trotz einer anschließenden Entschuldigung stand sie weder im Kader im Spiel um Platz drei, noch flog sie mit der Mannschaft zurück.

Goldmedaillen-Gewinnerin bei Olympia 2008 und 2012

Erst 2008 kehrte sie nach einem Trainerwechsel zu Pia Sundhage in den Kader der US-Nationalmannschaft zurück – ihre erfolgreichste Episode begann.

Gleich 2008 gewann sie mit der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking die Goldmedaille.

Physische und psychische Gewalt gegen Familie

Am 14. August 2012 erschien Solos Biographie „Solo: A Memoir of Hope“, die sie mit Hilfe der bekannten Sportjournalistin Ann Killion schrieb. In dieser packenden Lektüre schilderte sie unter anderem, dass sie im Gefängnis gezeugt wurde, als ihre Mutter den kriminellen Vater besucht hatte.