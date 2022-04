THW Kiel: Welthandballer Niklas Landin wechselt nach Dänemark

Der zweimalige Welthandballer hat von einer Klausel in seinem Vertrag Gebraucht gemacht und verlässt den deutschen Rekordmeister THW Kiel im Sommer 2023 in Richtung des dänischen Top-Klubs Aalborg Håndbold.

Niklas Landin erklärt Abschied vom THW Kiel

„Die Familie ist das wichtigste im Leben. Wir hatten in der letzten Zeit wachsende Schwierigkeiten, dem gerecht zu werden - auch wegen der vielen, langen Auswärtsreisen und den Corona-Beschränkungen, die es unseren Verwandten unmöglich machten, zu helfen“, sagte Landin: „Deswegen haben wir in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert, wie wir dichter an die Verwandtschaft heranrücken und insgesamt mehr Zeit füreinander haben können.“

Landin spielte bereits seit 2012 (zunächst drei Jahre für die Rhein-Neckar Löwen, seit 2015 beim THW Kiel) in der deutschen Bundesliga. „Ich hatte einige fantastische Jahre in Deutschland, aber in letzter Zeit gab es einige familiäre Herausforderungen, die am besten durch die Rückkehr nach Dänemark zu lösen sind“, wurde der 33-Jährige in einer Pressemitteilung der Dänen zitiert.