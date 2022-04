WWE-Boss Vince McMahon (76) blamiert sich mit missratenem Comeback-Match bei WrestleMania 38

Vince McMahon wagt sich bei der Megashow WrestleMania 38 nochmal in den Ring - es endet mit einem Desaster. Der entscheidende Moment missglückt völlig.

Gerüchte gab es schon vorab, dann schienen sie sich erledigt zu haben - nun ist es doch passiert: Mit 76 Jahren ist WWE-Boss Vince McMahon am zweiten Abend der Megashow WrestleMania 38 nochmal in den Ring gestiegen.

Das unangekündigte Match gegen Ex-NFL-Kultstar Pat McAfee sorgte für die gewiss bizarrsten Szenen der zweitägigen Veranstaltung und endete schließlich in unfreiwilliger Komik. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Vince McMahon legt gegen Pat McAfee persönlich Hand an

Er zog sein Jackett und Hemd aus und veranlasste ein spontanes Match gegen McAfee, in dem Theory immer wieder aushalf, wenn es für McMahon brenzlig wurde.

McMahon siegte am Ende, nachdem er höhnisch einen Football gegen McAfee trat und ließ sich feiern, was dann Austin den Plan rief - mit dem sich McMahon Ende der Neunziger eine legendäre Fehde geliefert hatte, die die Boomzeit „Attitude Era“ geprägt hatte . McMahon agierte damals als böser Boss, der Austin das Leben schwer machte - und münzte die Aufregung um seine trübe Rolle im Skandal-Abgang von Bret „The Hitman“ Hart 1997 produktiv um.

Stone Cold Stunner von Steve Austin missglückt völlig

McMahon klappte bei dem einleitenden Tritt so sehr zusammen, dass Austin ihn nicht zu greifen bekam, erst nach langem, chaotischen Nachfassen, klappte die Aktion im zweiten Anlauf halbwegs. Anschließend bekam auch noch McAfee einen gelungeneren Stunner ab.

Austin lacht - WWE unterschlägt Aktion auf Twitter

Der Auftritt McMahons wurde - nicht nur deshalb - vor Ort und im Netz größtenteils mit einer Mischung aus Kopfschütteln und Spott aufgefasst, wobei es aber auch Fans gab, die das Segment auf trashige Weise unterhaltsam fanden. Dazu trug auch Austin bei, der sich selbst nicht verkneifen konnte, in Gelächter auszubrechen.

McMahon, der sich in den vergangenen Jahren eher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, war zuletzt wieder stärker in den Vordergrund getreten. Hinter den Kulissen ist er seit bald 40 Jahren Alleinherrscher des Unternehmens und zieht weiterhin aktiv alle wichtigen Fäden - noch mehr, seit der eigentlich wohl als Nachfolger auserkorene Schweigersohn Paul „Triple H“ Levesque wegen seiner Herzprobleme dafür nicht mehr in Frage kommt.