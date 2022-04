NHL: Leon Draisaitl gelingt historischer Abend für Oilers

An einem historischen Abend hat Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl sein 50. Tor und seine 51. Vorlage in der laufenden Saison der NHL erzielt!

Draisaitl stapelt nach historischer Nacht tief

Für die Oilers war es der zehnte Sieg in den vergangenen 13 Spielen, der vierte in Serie und zugleich der erste auf fremden Eis seit dem ersten März. "Es sieht so aus, als ob wir uns in die richtige Richtung bewegen", sagte Draisaitl.