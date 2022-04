Anzeige

WWE WrestleMania 38: Titanen-Fehde Reigns vs. Lesnar endet mit Beigeschmack WWE-Megafehde endet mit Beigeschmack

Brock Lesnar (r.) hatte Roman Reigns bei WWE WrestleMania 38 kurz vor der Aufgabe © WWE

Marcus Hinselmann

Roman Reigns gewinnt den Hauptkampf der WWE-Megashow WrestleMania 38 gegen Brock Lesnar und krönt sich zum Doppelchampion - jedoch nicht ganz sauber.

Es sollte das „größte Match der WrestleMania-Geschichte werden“. Ob es diesem Anspruch gerecht geworden ist, darüber darf gestritten werden.

Am Ende der zweitägigen Megashow WWE WrestleMania 38 gewann Universal Champion Roman Reigns den großen Doppel-Titelkampf gegen Erzrivale Brock Lesnar und sicherte sich damit auch dessen WWE-Titel. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Roman Reigns nutzt gegen Brock Lesnar unfaire Mittel

Reigns gewann das dramatische Duell am Ende mit einem Spear aus dem Nichts - nachdem er sich zuvor aber mehrfach unfairer Mittel bedient hatte. Während eines zwischenzeitlichen Knockouts des Ringrichters verpasste Reigns Lesnar einen Tiefschlag und einen Hieb mit dem Titelgürtel - später half ihm Lesnars Ex-Manager Paul Heyman unsauber aus höchster Not, indem er das rettende Ringseil näher an ihn heranschob, als Lesnar Reigns im Kimura Lock kurz vor der Aufgabe hatte.

Das dritte WrestleMania-Duell zwischen Reigns und Lesnar endete mit Reigns‘ erstem Sieg, der aber letztlich so viel Beigeschmack hatte, dass WWE sich die Option einer weiteren Fortsetzung der Fehde immer noch offen hielt.

Die Umstände der Niederlage sprechen in jedem Fall nicht dafür, dass der mittlerweile 44 Jahre alte Lesnar - früherer UFC-Schwergewichts-Champion und Undertaker-Bezwinger von 2014 - ans Aufhören denkt.

Reigns bei WrestleMania 39 gegen The Rock?

Reigns - Universal Champion seit Sommer 2020 und in diesem Zeitraum als mafiöser Erzbösewicht neu erfunden - thront bei WWE weiter über allem: Seine nun 582 Tage andauernde Regentschaft ist die längste mit einem Haupttitel seit dem ersten, 1474 Tage langen Titelrun von Hulk Hogan zwischen 1984 und 1988. Übertroffen wird sie ansonsten nur von Größen der weiter zurückliegenden Vergangenheit - Bob Backlund, Pedro Morales und dem ewigen, 2018 verstorbenen Rekordhalter Bruno Sammartino (2803 Tage).

Nicht ausgeschlossen, dass Reigns‘ historische Regentschaft bis zur nächsten WrestleMania 2023 in Los Angeles anhält: Für diese Show ist ein Duell der Generationen mit Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson im Gespräch, sollte der es mit seinem Hollywood-Zeitplan vereinbaren können.

Die weiteren Highlights:

- Zwei Tage nach seinem ersten WWE-Auftritt seit dem Herz-Drama zeigte sich Legende und Ligavorstand Triple H nun auch dem großen WrestleMania-Publikum: Er eröffnete die zweite Nacht der Show - und ließ dabei als Symbol des Endes seiner aktiven Karriere seine Stiefel im Ring.

- Im ersten Match des Abends behielt das ungleiche Duo RK-Bro (Randy Orton und Riddle) die RAW-Tag-Team-Titel gegen die Alpha Academy und die Street Profits. Im Anschluss hatte auch der von WWE verpflichtete Ringer-Olympiasieger Gable Steveson seinen WrestleMania-Moment: Er verpasste Chad Gable von der Alpha Academy - unter seinem bürgerlichen Namen Chad Betts selbst Olympia-Teilnehmer - einen Suplex, als der ihm dumm kam.

- In einem Match, das nichts Gutes für die Zukunft von 2,20-Meter-Mann Omos verhieß, wurde der Ex-Basketballer klar vom aus seiner Verletzungspause zurückkehrenden Ex-Champion Bobby Lashley besiegt und damit in dem, was ihn ausmacht, de facto demontiert. Es sieht aus, als ob WWE das Experiment mit Gigant Omos als gescheitert betrachtet.

- Im zweiten Promi-Kampf der diesjährigen WrestleMania nach dem von Logan Paul am Samstag besiegte Johnny Knoxville Sami Zayn in einem Match ohne Regeln mit vielen zu seiner legendären Stunt- und Prank-Show Jackass passenden Einlagen - inklusive Auftritten von Knoxvilles ewigen Gefährten „Party Boy“ und dem kleinwüchsigen „Wee Man“.

- Für einen der größten weiblichen Stars der WWE-Gegenwart endete eine schwarze WrestleMania-Serie: Zusammen mit Naomi gewann Sasha Banks in einem Vierkampf mit den bisherigen Champions Carmella und Queen Zelina, Rhea Ripley und Liv Morgan sowie Natalya und Shayna Baszler die Tag-Team-Tiitel der Damendivision - für „The Boss“ der erste Sieg auf der größten WWE-Bühne.

- Das wrestlerisch hochwertige „Dream Match“ zwischen den Ringveteranen und „generational talents“ AJ Styles und Edge nahm ein unsauberes Ende: Das plötzliche Auftauchen des früheren US Champions Damian Priest lenkte Styles vor der Ausführung seines Phenomenal Forearms kurz ab, so dass dieser in den Spear - den Finisher von Edge - sprang. Priest und Edge - die beide einen „Heel Turn“ in die Schurkenrolle hinter sich haben - lächelten sich nach dem Match an und verließen zusammen den Ring, die Gerüchte um eine neue Gruppierung um Edge scheinen sich zu bewahrheiten. Schon vor dem Duell der beiden großen Rivalen von Megastar John Cena unterstrich Edge seine neue, finstere Einstellung; Er zog zu seinem neuen Theme „The Other Side“ (wie das alte Musikstück „Metalingus“ beigesteuert von der Band Alter Bridge) auf einem Höllenthron sitzend ein.

- Die atmosphärische WrestleMania-Premiere von Pat McAfee, ehemaliger Pro-Bowl-Punter der Indianapolis Colts in der NFL und bekannter Podcaster (“The Pat McAfee Show“) mündete in den bizarrsten Szenen des Mania-Wochenendes. Nachdem McAfee - eingelaufen zu „Seven Nation Army“ von den White Stripes und mit den Cheerleaderinnen der Dallas Cowboys den von WWE-Boss Vince McMahon begleiteten Austin Theory besiegte, entschied sich der 76 Jahre alte Chef, selbst Hand anzulegen: Er zog sein Shirt aus und veranlasste ein spontanes Match gegen McAfee, in dem Theory immer wieder aushalf, wenn es für McMahon brenzlig wurde. McMahon siegte am Ende, nachdem er höhnisch einen Football gegen McAfee trat und ließ sich feiern ...

... was aber - am Tag nach dessen großem Sensations-Comeback - McMahons alten Rivalen Stone Cold Steve Austin auf den Plan rief: Austin verpasste Theory seinen Stone Cold Stunner, McMahon versuchte Austin scheinbar mit Erfolg zu besänftigen und trank ein Bier mit ihm - doch es kam, wie es kommen musste: Auch McMahon kassierte den Stunner - der allerdings wegen McMahons doch zu großen Alterserscheinungen so sehr missglückte, dass selbst Austin sich ein amüsiertes Lachen nicht verkneifen konnte.

Austin stieß mit dem gedemütigten McAfee an - und verpasste dann auch ihm den Stunner.

WWE WrestleMania 38, Tag 2 - die Ergebnisse:

RAW Tag Team Title Match: RK-Bro (c) besiegen Alpha Academy, The Street Profits

Bobby Lashley besiegt Omos

Anything Goes Match: Johnny Knoxville besiegt Sami Zayn

WWE Women‘s Tag Team Title Match: Naomi & Sasha Banks besiegen Carmella & Queen Zelina (c), Liv Morgan & Rhea Ripley, Natalya & Shayna Baszler - TITELWECHSEL!

Edge besiegt AJ Styles

Sheamus & Ridge Holland besiegen The New Day

Pat McAfee besiegt Austin Theory