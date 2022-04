Anzeige

FC Bayern: Kathleen Krüger bei Wechsel-Panne im Fokus - wie konnte es dazu kommen? Ungewollt im Mittelpunkt

Felix Kunkel, Raphael Weber

Der Wechselfehler des FC Bayern beim Spiel gegen den SC Freiburg sorgt für viele Diskussionen. Im Mittelpunkt des Wirbels: FCB-Teammanagerin Kathleen Krüger.

Ganz plötzlich stand sie ungewollt im Mittelpunkt.

Die Wechsel-Panne des FC Bayern ist das Thema des Bundesliga-Wochenendes - und Teammanagerin Kathleen Krüger mitten im großen Wirbel eine der Hauptpersonen.

Die 36-Jährige hatte bei der Auswechslung die alte und neue Rückennummer von Kingsley Coman verwechselt und damit eine entscheidende Rolle bei der folgenden Konfusion gespielt. (BERICHT: Bayern-Panne - wie geht es weiter?)

Trotzdem: Die Hauptschuldige ist sie keineswegs, darin waren sich alle Verantwortlichen und Kommentatoren einig. (BERICHT: Bayern-Boss stützt Krüger)

Rückendeckung für Bayern-Teammanagerin Krüger

SPORT1-Experte Stefan Effenberg sah ihre Beteiligung „vielleicht bei 50 Prozent“, aber genauso beim Schiri-Gespann. „Die haben das einfach nicht gut geregelt“, stellte er im STAHLWERK Doppelpass am Sonntag klar. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Für DFB-Schiedsrichterboss Lutz Michael Fröhlich war es „eine Verkettung von unglücklichen Umständen“. Auch er nahm bei SPORT1 Referee Christian Dingert und den Vierten Offiziellen Arno Blos in die Pflicht: „Da war eine Nachlässigkeit im Prozess, am Ende des Wechsels fehlte beim Schiedsrichter-Team dann auch der Check zur Anzahl der Spieler, die auf dem Platz sein darf.“

"Definitiv Einspruch einlegen!" Simic mit Rat an Freiburg

Ex-Bayern-Profi Markus Babbel wurde bei der Bild deutlich: „Der Kathleen Krüger die Alleinschuld zu geben, ist völliger Blödsinn“, stellte er klar. Er zeigte Verständnis für ihren Fauxpas (“Das ist menschlich, wenn ein Spieler so lange mit einer Nummer gespielt hat, dann hat man das so instinktiv abgespeichert“) und wunderte sich darüber, „dass der Vierte Offizielle die Spieler so einfach hat reingehen lassen“.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus begab sich bei Sky auf Ursachenforschung. „Sie war in den letzten Monaten nicht dabei. Sie war in der Babypause und ist jetzt wieder zurückgekommen“, meinte er mit Blick auf die Babypause der Ex-Bayern-Spielerin von Mai 2021 bis Januar 2022. Vielleicht sei sie „nicht mehr in dem Rhythmus“ gewesen, meinte Matthäus, lobte aber ausdrücklich, sie habe „jahrelang einen guten Job gemacht“.

Das betonte auch Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, als er seine Teammanagerin verteidigte. „Was passiert ist, passierte als Folge mehrerer unglücklicher Umstände. Was Kathleen Krüger betrifft, sind wir alle froh, dass sie seit Jahren unsere Teammanagerin ist“, sagte er Münchner Merkur und tz.

Aber wer ist diese Frau, die beim FC Bayern so hochgeschätzt wird - und was macht sie so wichtig für den Rekordmeister? (BERICHT: So arbeiten Bundesliga-Teammanager)

Trägerin des bayerischen Verdienstordens

Krügers Arbeit wird nicht zum ersten Mal hervorgehoben. Erst im März verlieh Bayerns Ministerpräsident Markus Söder der Teammanagerin sogar den Bayerischen Verdienstorden. (BERICHT: Große Ehre für Bayern-Teammanagerin)

„Kathleen Krüger zeigt eindrucksvoll, dass Frauen in vermeintlich männerdominierten Bereichen der Gesellschaft mittlerweile unverzichtbar geworden sind und ist damit ein echtes Vorbild“, stand in der Erklärung der Bayerischen Staatskanzlei.

Müller schwärmt: Krüger hält Bayern-Team zusammen

„Dass ich heute in meinem Sport bei meinem Verein arbeiten kann, ist ein Sechser im Lotto“, schwärmte Krüger einst. (BERICHT: FCB-Teammanagerin gewährt Einblick)

Seit 2012 ist Krüger Teammanagerin beim FC Bayern. Schon 2009 sprach Uli Hoeneß sie an und holte sie als Assistentin von Christian Nerlinger ins Männerteam, 2012 hatte dann Matthias Sammer Krüger „aus dem Büro rausgezogen, damit ich noch näher an der Mannschaft bin“, wie sie im FC Bayern Podcast erzählte.

Ihre Hilfe bei Auswechslungen ist nur ein kleiner Teil des Aufgabenbereichs. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Sie kümmert sich um sämtliche organisatorischen Themen rund um die Mannschaft. Für die Spieler ist sie oftmals erste Ansprechpartnerin und engste Vertraute - und nicht nur Adressatin für Sonderwünsche.

Kurios! Nagelsmann bekam Genieß-Befehl von Team-Managerin

„Sie ist die, die die Mannschaft zusammenhält. Egal, mit welchen Problemen, wir können immer zu ihr kommen“, verriet Thomas Müller der Sport Bild. „Die starke Frau hinter dem starken Team“ titelte der FCB einst passend in seinem vereinseigenen Podcast.

So reist sie vor Auswärtsspielen bereits einen Tag vorher an. Im Teamhotel vor Heimspielen ist sie stets die Erste, um einen runden Ablauf der Tagesordnung zu garantieren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Und auch für den Zimmerservice und Sonderwünsche ist sich Krüger nicht zu schade. „Ich mache Stichproben - der eine Spieler möchte zum Beispiel unbedingt eine digitale Waage vor dem Spiel auf dem Zimmer haben. Das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach leisten möchte. Es geht mir darum, dass es den Jungs gut geht, sie sich wohlfühlen und sich optimal auf das Spiel vorbereiten können.“

Der Kontakt zu den Bayern-Stars ist sogar so eng, dass Krüger als einzige Person außerhalb der Mannschaft Teil einer exklusiven WhatsApp-Gruppe der Spieler sein darf.

Krüger organisiert beim FC Bayern im Hintergrund

Öffentlich tritt sie in der Regel nur selten in den Vordergrund. Krüger, die in ihrer Profilaufbahn 33 Partien für die Bayern absolvierte, zählt zum Schattenteam des Rekordmeisters. Bereits im Alter von 24 Jahren beendete sie ihre sportliche Karriere und konzentrierte sich auf die Arbeit neben dem Platz.

Neben dem Platz - genauer gesagt direkt am Spielfeldrand - steht sie auch bei den Pflichtspielen der Bayern.

Denn zu ihren Aufgaben gehört es eben unter anderem, bei Auswechslungen dem Vierten Offiziellen die Spielernummern zu nennen, diese auf der Anzeigetafel einzugeben oder das Display selbst hochzuhalten.

So organisierte Krüger schon hunderte Wechsel bei Bayern - bis hin zu jenem 2. April in Freiburg, der sie so unfreiwillig ins Rampenlicht brachte.