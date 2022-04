Louis van Gaal an Prostatakrebs erkrankt © AFP/SID/GINTS IVUSKANS

Den Haag (SID) - Schock-Bekenntnis von Louis van Gaal: Der niederländische Fußball-Nationaltrainer und frühere Coach von Rekordmeister Bayern München ist bereits vor geraumer Zeit an Prostatakrebs erkrankt. Dies offenbarte der 70-Jährige am Sonntag im niederländischen Fernsehen. Die Erkrankung werde ihn allerdings nicht davon abhalten, seine Mannschaft bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) zu betreuen.