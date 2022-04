BVB-Klatsche: Mats Hummels von Stefan Effenberg abgewatscht | SPORT1-Kolumne

Stefan Effenberg geht in seiner SPORT1-Kolumne hart mit Borussia Dortmund ins Gericht. Vor allem Mats Hummels sieht der SPORT1-Experte kritisch - und fordert einen größeren Umbruch.

Das Spiel sollte deshalb so gewertet werden, wie es ausgegangen ist. Freiburg würde von mir auch mehr Sympathien bekommen, wenn sie keinen Einspruch einlegen.

Wechsel-Wirrwarr: Freiburg sollte auf Einspruch verzichten

"Definitiv Einspruch einlegen!" Simic mit Rat an Freiburg

Am Rande sei noch erwähnt: Hätte Freiburgs Nico Schlotterbeck den Schiedsrichter nicht darauf aufmerksam gemacht, würden wir vielleicht anders über die Situation reden. Dann wäre er richtig schlau gewesen.

So wäre Leipzig Bayern-Verfolger Nummer 1

Letzterer hat da irgendwas gedreht - in Dortmund vier Stück zu machen, das verdient Respekt.

Klartext zum BVB und Mats Hummels

Der BVB ist im Moment aber wirklich nicht in der Lage, jemandem wirklich gefährlich zu werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Klar: Der Trainer ist an vorderster Position und trägt die Hauptverantwortung - aber einer wie Hummels hat doch auch eine Eigenverantwortung.

Da muss ich selber vorangehen - und dann hast du vielleicht auch den Schuldigen beim BVB für die ganze Situation, in der Dortmund steckt.

Wohin geht die Reise bei Haaland?

Aber jetzt muss man an den Kader ran: Man muss herausfiltern, mit wem man noch weiterarbeiten kann. Wer ist bereit und wer nicht? Auf wen kann man sich noch verlassen, von wem muss man sich trennen?

Da sind einige Spieler mit großen Namen, von denen muss man sich vielleicht trennen - auch als Zeichen an die Fans, dass es so nicht weitergeht.

Was die Dauer-Personalie Erling Haaland angeht: Er kommt aus einer Verletzung und braucht nun auch wieder Zeit, um seinen Rhythmus zu finden.

Denn: Wenn du in so jungen Jahren schon so viele Spiele nicht mitmachst (wegen der zahlreichen Verletzungen, Anm. d. Red.), dann ist das vielleicht auch eine Gefahr für die Zukunft.