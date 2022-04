Ringen: Eisele verpasst zum EM-Abschluss Bronze

Eisele verpasst Bronze in der Klasse bis 82 kg © AFP/SID/JACK GUEZ

Ringer Pascal Eisele hat am letzten Wettkampftag bei den Europameisterschaften in Budapest eine weitere Medaille für den DRB verpasst.

Ringer Pascal Eisele hat am letzten Wettkampftag bei den Europameisterschaften in Budapest eine weitere Medaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) verpasst. Der WM-Dritte von 2017 verlor in der Klasse bis 82 kg das Duell um Bronze gegen den türkischen Vizeweltmeister Burhan Akbudak mit 1:6.