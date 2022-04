Bayern-Wechselpanne: Schiedsrichter-Lehrwart Wagner sieht Fehler bei Dingert

"Definitiv Einspruch einlegen!" Simic mit Rat an Freiburg

Die Münchner standen kurz vor dem Ende beim Stand von 3:1 für wenige Sekunden mit zwölf Spielern auf dem Platz. Dingert könne "die Aufgabe delegieren", so Wagner, "aber es liegt in seiner Verantwortung, dass das Spiel mit der richtigen Anzahl an Spielern auf beiden Seiten fortgesetzt wird."