Biathlon: So reagiert Johannes Dale auf seine Streichung aus dem A-Kader Norwegens

Damals holte er bei der Weltmeisterschaft 2021 in Pokljuka Silber im Massenstart und Bronze im Einzel. Dazu wurde er Fünfter im Gesamtweltcup der Saison 2020/21. Bei der WM 2020 in Antholz sicherte er sich bereits Silber mit der Staffel.

Dale lobt seine Konkurrenten

Gleichzeitig betonte er aber auch, dass seine Worte nicht als Kritik an der Entscheidung verstanden werden dürften. Vor allem an die beiden Youngsters Sivert Bakken und Filip Andersen, die die Plätze von Dale und Bjöntegaard einnehmen, richtete er warme Worte: „Meine Worte sollen nicht gegen Sivert und Filip gerichtet sein. Im Gegenteil, ich freue mich für sie, weil sie es sich verdient haben.“

Zudem habe der zweimalige Vize-Weltmeister auch weiterhin die Chance, sich wieder für den A-Kader zu qualifizieren, wie Norwegens Trainer Per Arne Botnan betonte. „Johannes hat gute Chancen, in der nächsten Saison noch vor Weihnachten in den Weltcup zurückzukehren. Mit guten Leistungen kann er auf sich aufmerksam machen – auch, wenn er jetzt in der B-Gruppe ist.“