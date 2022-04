FC Bayern: Leon Goretzka schießt Tor nach langer Leidenszeit - Comeback geglückt

Startelf, Führungstor, Sieg: Nach monatelanger Verletzungspause feiert Leon Goretzka beim 4:1 des FC Bayern in Freiburg ein märchenhaftes Comeback. Im SPORT1-Interview gibt er einen Einblick in seine Gefühlswelt.

„Schade eigentlich, dass jetzt nur darüber gesprochen wird“, sagte Thomas Müller nach dem Big Point des FC Bayern beim SC Freiburg über die kuriose Wechselpanne kurz vor Spielende. „Es war so ein intensives, so ein schönes Fußballspiel.“

Denn Goretzka zeigte an der Seite von Joshua Kimmich auf der Doppelsechs nicht nur eine abgeklärte Leistung, sondern besorgte mit seinem Kopfballtreffer in der 58. Minute auch noch die Führung für die Bayern.

„Mysteriös“: Goretzka spricht über Verletzung

Zuletzt hatte der 27-Jährige am 4. Dezember beim 3:2-Auswärtssieg in Dortmund auf dem Rasen gestanden, ehe ihn eine Patellasehnenreizung heimsuchte und überraschend lange außer Gefecht setzte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Es war eine sehr komplizierte Geschichte. Man wusste nie so wirklich, wie es aussieht. Das war auch etwas, das die Ärzte noch nicht so oft gesehen hatten“, berichtete der Nationalspieler und fügte mit Blick auf seine Verletzungen in den vergangenen Jahren an: „Wenn ich etwas habe, dann ist es immer ein bisschen mysteriös. Das zieht sich so ein bisschen durch meine Karriere.“