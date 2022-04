Trotz Chemotherapie: Paralympics-Siegerin Elena Semechin schwimmt auf Platz zwei

Semechin: „Ich bin der Boss“

„Ich will den Alltag in meinem Leben beibehalten“, sagte die gebürtige Kasachin in der Bild. Sie habe zwar eine Art von Krebszellen, bei der der Krebs definitiv in zehn bis 15 Jahren wiederkomme. „Ich will jedoch so leben, wie ich es will, und nicht, wie der Krebs es will. Ich bin nach wie vor der Boss über mein Leben.“