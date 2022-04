Cincinnati Bengals und Joe Burrrow dank neuer Stars unschlagbar?

Joe Burrow konnte es kaum abwarten. Also schrieb er La‘el Collins eine Nachricht: „Deal done?“

Als Collins dies las, antwortete er: „Ja, dein neuer Bodyguard ist in der Stadt. Niemand wird dich anfassen.“ Das verriet der neue Star der Cincinnati Bengals in einem Video der Franchise. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Damit bekommt Quarterback Burrow endlich das, was er bisher schwer vermisste: einen starken Beschützer. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Burrow fehlte der Schutz

Trotzdem führte Burrow sein Team in den Super Bowl. Die Los Angeles Rams nutzten die Schwäche des Gegners aber dort gnadenlos aus.

Super Bowl: Burrow kassierte sieben Sacks

In den vier Playoff-Partien insgesamt musste Burrow unfassbare 19-mal einen Sack über sich ergehen lassen. In der regulären Saison waren es sogar 51 Sacks.

Zum Vergleich: Tom Brady machte mit den Tampa Bay Buccaneers auch 17 Partien in der regulären Spielzeit und wurde nur 17-mal erfolgreich gejagt.

Diese Horrorzahlen gehören aber wohl der Vergangenheit an. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Burrow hat neue Star-Beschützer

Teure Stars waren also locker finanzierbar - und die sportliche Perspektive, die sie in der 300.000-Einwohner-Stadt in Ohio vorfinden, dürfte für viele reizvoll sein. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)