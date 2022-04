Nach BVB-Klatsche gegen Leipzig: Wie fest sitzt Rose wirklich im Sattel?

1:4 gegen Leipzig, 2:5 gegen Leverkusen, 2:4 gegen Glasgow, 0:4 gegen Ajax - die BVB-Klatschen in dieser Saison haben es in sich! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach dem Heim-Desaster am Samstagabend vor 81.365 Fans gegen RB Leipzig gab es einmal mehr, wenn auch nur vereinzelte, „Rose raus!“-Rufe von den Tribünen.

Der Trainer steht abermals in der Kritik und wurde nach dem Spiel prompt von Mats Hummels unterstützt. „Die spreche ich nächste Saison nochmal drauf an!“, sagte der Abwehr-Star bei Sky äußerst optimistisch mit Blick auf die Fan-Rufe.

„Dortmund hat zwar sehr gute Spieler, aber es ist keine Mannschaft, in den entscheidenden Momenten sind sie einfach nicht da und brechen zusammen. Jeder ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, das hat Trainer Marco Rose noch nicht in den Griff gekommen“, bemängelte Maurizio Gaudino im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Rose hat Rückendeckung der BVB-Bosse

Klar ist: Auch wenn 13 von 40 Pflichtspielen in dieser Saison unter Marco Rose verloren gingen, hat der gebürtige Leipziger weiterhin die Rückendeckung der Bosse. Die BVB-Verantwortlichen sind nach SPORT1 -Informationen immer noch davon überzeugt, dass Rose der Richtige ist und vielmehr die Mannschaft in der Pflicht steht.

Was Klub-Boss Hans-Joachim Watzke und Co. Rose hoch anrechnen: Trotz vieler Verletzungen und Widrigkeiten führt Rose seine Mannschaft bislang - wenn auch mit einigen Ausrutschern - gut durch die Bundesliga-Saison. Sechs Punkte Vorsprung auf Leverkusen und gar neun auf Leipzig sprechen für sich.

Nicht zu entschuldigen sind dagegen die peinlichen Knockouts in den Pokal-Wettbewerben. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dortmund-Stars setzen Roses Vorgaben nur bedingt um

Die Kabine hat der aktuelle Coach zum großen Teil hinter sich. Die Spieler fühlen sich gut vorbereitet, auch Roses emotionale Art bei Kabinenansprachen kommt gut an - einzig: Die Spieler selbst setzen die Vorgaben zu selten um. (BERICHT: Fan-Wut nach BVB-Klatsche)

Angesprochen auf Veränderungen im Sommer sagte der Trainer nach dem Leipzig-Spiel auf SPORT1 -Nachfrage relativ deutlich: „Es gibt Spieler, die den Verein verlassen wollen, es gibt welche, die müssen. Wir wollen die Gruppe so aufstellen, dass wir ein gutes Gefühl haben, um ab Sommer einige Dinge anzustoßen. Wir wollen einige Dinge anpassen.“

Auch Effenberg forderte eine Umstrukturierung der Mannschaft. „Jetzt muss man an den Kader ran: Man muss herausfiltern, mit wem man noch weiterarbeiten kann. Wer ist bereit und wer nicht? Auf wen kann man sich noch verlassen, von wem muss man sich trennen?“, fragte der Ex-Bayern-Star im STAHLWERK Doppelpass und ergänzte: „Das sind einige Spieler mit großen Namen, von denen man sich vielleicht trennen muss. Auch als Zeichen an die Fans, dass es so nicht weitergeht.“