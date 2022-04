Darts: Michael Unterbuchner kontert 9-Darter

Bei der Darts Players Championship 11 in Barnsley gelingt Michael Unterbuchner ein besonderer Coup gegen Madars Razma. Gabriel Clemens verabschiedet sich überraschend früh.

Bei der Darts Players Championship 11 im Metrodome in Barnsley musste Michael Unterbuchner in der zweiten Runde einen 9-Darter gegen sich hinnehmen. Trotzdem behielt der Münchner die Nerven und schickte Madars Razma mit einem 6:1-Sieg vom Board.

Für den Letten war es bereits das vierte perfekte Leg in seiner Karriere. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

In der 3. Runde schrammte der 33-Jährige nur knapp an einem weiteren Coup vorbei. Gegen José de Sousa musste er sich nach einem harten Fight mit 5:6 geschlagen geben. Der Portugiese war übrigens bei der Players Championship 7 in Niedernhausen für den bislang 13. und letzten 9-Darter des Jahres verantwortlich.