NBA-Superstars um Kevin Durant und James Harden huldigen Coach K

Sein letztes Spiel als Coach von Duke verliert Mike Krzyzewski. Dennoch bleibt er der erfolgreichste College-Trainer im Basketball. Zahlreiche Superstars verabschieden ihn in den Ruhestand.

Diese Schmach in seinem letzten Spiel als College-Trainer wird ihn wohl noch etwas länger beschäftigen.

Hill: „Coach K verkörpert Bedeutung des Basketballs“

Seine 1202 Siege in 42 Jahren als Duke-Coach sind in der College-Geschichte unerreicht. Unzählige spätere NBA-Stars wie Grant Hill, Jayson Tatum und Kyrie Irving gingen durch seine Schule.

„Wenn man an jemanden denkt, der die Bedeutung des Basketballs verkörpert, muss Coach K zu allererst genannt werden“, sagt Hill, siebenmaliger All-Star, in einem emotionalen Video, das auf dem Twitter-Kanal von March Madness gepostet wurde.

In der zehnminütigen Sequenz, in der auch Krzyzewskis Frau und seine drei Töchter zu Wort kommen, huldigen zahlreiche Basketball-Stars dem 75-Jährigen - darunter auch viele, die selbst nie für Duke gespielt haben, dafür aber in der US-Auswahl.