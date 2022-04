Anzeige

Bundesliga: FC Augsburg – VfL Wolfsburg, 3:0 (1:0) Deutlicher Erfolg gegen VfL Wolfsburg

Für den VfL gab es in der Partie gegen Augsburg, an deren Ende eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der FC Augsburg als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel war Wolfsburg in einem Match auf Augenhöhe ein 1:0-Sieg geglückt.

Iago Amaral Borduchi war zur Stelle und markierte das 1:0 des FCA. Mads Pedersen erzielte in der 68. Minute das 2:0, indem er auf Zuspiel von Florian Niederlechner vollendete. Niederlechner brachte Augsburg in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (62.). Am Ende behielt der FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg die Oberhand.

Nach 28 absolvierten Begegnungen nimmt der FCA den 14. Platz in der Tabelle ein. Das Heimteam bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, neun Unentschieden und zwölf Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt der VfL weiterhin den 13. Tabellenplatz. Im Angriff des Gasts herrscht Flaute. Erst 29-mal brachte Wolfsburg den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich der VfL Wolfsburg schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die neun Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der VfL die dritte Pleite am Stück.