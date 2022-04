Basketball: Frankfurt taumelt weiter dem Abstieg entgegen

Der Abstieg der Fraport Skyliners aus der Basketball Bundesliga (BBL) rückt immer näher. Die Frankfurter unterlagen am Sonntag trotz einer starken Schlussphase bei Brose Bamberg mit 72:75 (37:50) und kassierten die dritte Niederlage in Folge. Der Tabellenletzte aus Hessen liegt bei noch sieben ausstehenden Spielen sechs Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz. Bamberg hingegen hält mit dem 13. Saisonsieg den Anschluss an die Play-off-Plätze.