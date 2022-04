FC Augsburg schlägt VfL Wolfsburg - Iago, Niederlechner und Pedersen treffen

Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl besiegte den VfL Wolfsburg am Sonntag überzeugend mit 3:0 (1:0) und setzte sich drei Punkte vom Relegationsrang ab. „Der perfekte Nachmittag, unheimlich wichtiger Sieg für uns heute“, sagte Florian Niederlechner bei DAZN . (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Wölfe bleiben nach der dritten Pleite am Stück auf Rang 13 weiter in leichter Abstiegsgefahr. „Wir waren heute einfach nicht gut, wir kassieren zu viele Tore, es gab individuelle Fehler“, fasste Lukas Nmecha den Auftritt seiner Wolfsburger treffend zusammen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Augsburg mit Blitzstart durch Iago

Iago mit dem drittschnellsten Tor der Bundesligasaison (1.), Niederlechner (62.) und der starke Mads Pedersen (69.) erzielten die Treffer für den FCA, der auf Platz 14 sprang und sich auf zwei Punkte an Wolfsburg heranschob. „Das ist super, wir brauchen jeden Punkt, alle sind bereit“, erklärte Pedersen. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Den Fuggerstädtern bietet sich bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) im Nachholspiel gegen den FSV Mainz 05 die nächste Chance auf Big Points im Kampf gegen den Abstieg.

„Wir können einen riesigen Schritt machen, Wolfsburg nochmal mit in den Keller ziehen und in Schlagdistanz kommen“, hatte Weinzierl vor der Partie gesagt - und dieses Vorhaben setzte sein Team von Beginn an konsequent um.