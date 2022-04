BBL: Brose Bamberg mit Nervenkrimi gegen die Fraport Skyliners

Will Cherry (weißes Trikot) wird zur tragischen Figur © Imago

Am 28. Spieltag der easycredit BBL setzt Brose Bamberg seine Siegserie fort. Aber vor allem die Schlussphase wird zum Nervenkrimi.

Was für eine Schlussphase in Bamberg!

Am 28. Spieltag der easycredit BBL gelingt Brose Bamberg in der eigenen Brose Arena ein 75:72-Erfolg gegen die Fraport Skyliners. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Als Basketball-Feuerwerk konnte das Match allerdings nicht bezeichnet werden. Vor allem in der zweiten Hälfte überwog auf beiden Seiten der Kampf und immer wieder auch Krampf. In den letzten 46 Sekunden wurden die Fans jedoch mit einem echten Thriller mehr als entschädigt. (SERVICE: Alles zur BBL)

Frankfurt kommt zurück ins Spiel

Im Gegenzug wurden die Hausherren an die Freiwurflinie geschickt, konnten aber nur einen Wurf verwerten. 34 Sekunden vor dem Abpfiff stand es 70:73 aus Sicht der Hessen, die sich mit einem Timeout auf den Angriff vorbereiteten.

Bitterer Fehler von Will Cherry

Will Cherry verdribbelte sich nach dem Einwurf. Gerade noch konnte er den Ball vor der eigenen Hälfte wieder greifen und zu Quantez Robertson spielen, der nur noch einen schnellen Dreier versuchen konnte - und verwarf.

Damit stand die 12. Niederlage der Frankfurter in den letzten 13 Spielen fest und der Platz am Tabellenende ist weiter gebucht. Bamberg hingegen konnte sich zumindest vorübergehend auf Rang neun setzen und liegt damit in Reichweite der Playoff-Ränge.