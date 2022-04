2. Liga: Karlsruher SC – Fortuna Düsseldorf, 2:2 (0:2)

Rouwen Hennings bediente Daniel Ginczek, der in der 30. Spielminute zum 1:0 einschoss. Nach Vorlage von Khaled Narey ließ Hennings den zweiten Treffer von Düsseldorf folgen (37.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das erste Tor des KSC war Marvin Wanitzek verantwortlich, der in der 65. Minute das 1:2 besorgte. In der 82. Minute erzielte Hofmann das 2:2 für Karlsruhe. Die Fortuna ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der Karlsruher SC noch ein Unentschieden.