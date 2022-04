2. Liga: SV Werder Bremen – SV Sandhausen, 1:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SV Werder Bremen und den SV Sandhausen ohne Torerfolg in die Kabinen. Pascal Testroet brach für die Sandhäuser den Bann und markierte in der 63. Minute die Führung. Den Ausgleich markierte Marvin Ducksch, der nach Zuspiel von Romano Schmid erfolgreich war (72.). Letztlich trennten sich Werder und Sandhausen remis.

Ein Punkt reichte Bremen, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 52 Punkten steht die Heimmannschaft auf Platz eins. Der SV Werder Bremen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, sieben Punkteteilungen und sechs Niederlagen vor. Werder befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.