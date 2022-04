Bundesliga, Frauen: Wolfsburg schießt Bayern ab! VfL-Frauen können Meisterfeier planen

Das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga ist eine klare Angelegenheit: Wolfsburg lässt Bayern nicht den Hauch einer Chance und macht einen riesigen Schritt in Richtung Titel.

Der Bundesliga-Spitzenreiter gewann das vorentscheidende Topspiel gegen Verfolger und Titelverteidiger Bayern München überraschend deutlich mit 6:0 (3:0). Den Vorsprung von vier Punkten dürften sich die Wolfsburgerinnen in den ausstehenden drei Partien nicht mehr nehmen lassen.

Bayern-Frauen von Corona geschwächt

Den Bayern, denen vier Spielerinnen aufgrund von Corona-Infektionen fehlten, war das kräftezehrende Viertelfinal-Aus nach Verlängerung in der Champions League bei Paris Saint-Germain am Mittwoch aber nur in der Anfangsphase nicht anzumerken.