Werder Bremen springt trotz Unentschieden gegen den SV Sandhausen an die Tabellenspitze

Weil Tabellenführer St. Pauli am Vortag patze , sprang Werder trotzdem an die Tabellenspitze und liegt nun einen Punkt vor den Verfolgern aus Darmstadt und St. Pauli. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

In den übrigen Duellen des Vormittags besiegte Heidenheim den 1. FC Nürnberg mit 3:1 (2:0) und der Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf trennten sich 2:2 (0:2). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Werder gegen Sandhausen-Bollwerk lange ratlos

In Bremen versuchten die Gastgeber von Beginn an Druck zu machen und machten deutlich, dass sie die Tabellenspitze erobern möchten.

Die Gäste aus Sandhausen, die in der Rückrunde die viertbeste Mannschaft sind, standen wie gewohnt stabil und ließen kaum Gelegenheiten zu.

Viel mehr ließ Sandhausen in der ersten Halbzeit nicht zu und so ging es mit einem müden 0:0 in die Pause.