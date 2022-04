BVB-Pleite gegen Leipzig: Kritik am Matchplan von Marco Rose wird laut

Nach der Pleite herrschte sowohl unter den Dortmund-Fans als auch den BVB-Spielern selbst Frust - Manuel Akanji legte sich sogar mit pöbelnden Fans an .

Auch im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 wurde Kritik an dem Auftreten der BVB-Profis laut. „Dortmund hat zwar sehr gute Spieler, aber es ist keine Mannschaft, in den entscheidenden Momenten sind sie einfach nicht da und brechen zusammen“, stellte Ex-Profi Maurizio Gaudino fest. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kritik an Rose: „Hat er noch nicht in den Griff gekommen“

„Jeder ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, das hat Trainer Marco Rose noch nicht in den Griff bekommen“, kritisierte der 55-Jährige zudem den BVB-Trainer. Auch von den Rängen hatte es einmal mehr, wenn auch nur vereinzelte, „Rose raus!“-Rufe gegeben.

In der Bewertung von Ex-Nationalspielerin Julia Simic kam Rose ebenfalls nicht besonders gut weg. „Wo ist der Matchplan von Dortmund? Die richtige Entwicklung in dieser Saison ist nicht erkennbar. Auch gegen Leipzig war für mich kein Matchplan erkennbar – und alle Gegentore fallen durchs Zentrum“, bemängelte die 32-Jährige. „Du fragst Dich: Was machen sie im Training, worauf konzentrieren sie sich?!“