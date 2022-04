Biathlon: "Das ganze Land ist dankbar" - Russe Eduard Latypov lobt Erik Lesser

Erik Lesser sorgte in den letzten Wochen mit Unterstützungsaktionen für ukrainische Athleten für Aufsehen. Aber auch aus Russland erfährt er nach wie vor viel Dankbarkeit.

Die Aktion ist zwar jetzt schon ein paar Monate her. Doch Eduard Latypov hat sie nicht vergessen.

Der russische Biathlet hatte sich Anfang Januar in Oberhof mit dem Coronavirus infiziert und musste anschließend in Quarantäne. Seine Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele in Peking wurden dadurch erheblich gestört.