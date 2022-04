Torjubel, Fitness, Elfer: Bayern-Star Lewandowski erklärt seine Geheimnisse

Robert Lewandowski ist mit 33 Jahren in der besten Verfassung seines Lebens - der Bayern-Stürmer erklärt, warum er noch so fit ist.

Nun hat der Stürmerstar im Interview mit dem Focus-Magazin FC Style erklärt, warum er auch mit 33 Jahren noch fitter ist als so mancher 25-Jährige, was es mit seinem Torjubel auf sich hat und wie er mit Niederlagen umgeht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Lewandowskis Fitness-Geheimnis: Gymnastik und Video-Analyse

... seine erstaunliche Physis: „Als ich jung war, habe ich viel Gymnastik gemacht, um meinen Körper flexibel zu halten. Das ist wichtig. Der Körper braucht ganz verschiedene Bewegungsmuster, so vielseitig wie möglich. Wenn er nur die fußballspezifischen Abläufe kennt, dann können schlimme Verletzungen passieren, falls das Spiel mal eine ungewöhnliche Bewegung erzwingt.“

... seine Anfänge im Sport und wer ihm den Weg wies: „ Mein Vater. Der war ja Sportlehrer. Ich denke, dass Kindheit und Adoleszenz absolut entscheidend sind für ein gutes Körpergefühl. Was man bis 17 gemacht hat, ist die Vorbereitung für die nächsten zehn, zwanzig Jahre. Das lässt sich später kaum nachholen.“

... seinen Umgang mit Niederlagen: „Dann gehe ich direkt nach Hause. Die Kids, meine Familie, das ist das beste Gegenmittel, mit dem man sehr schnell vergessen kann, was blöd gelaufen ist. Auf lange Sicht ist das sowieso das Beste, was einem passieren kann: in die Augen der Kinder zu blicken, die einen mit bedingungsloser Liebe anlachen. Das erdet einen sofort.“